My Hero Academia, quante stagioni anime ci saranno in totale?

I prossimi mesi saranno entusiasmanti per i fan di My Hero Academia, che vedranno gli eroi dell'opera scritta e illustrata da Kohei Horikoshi tornare su piccolo e grande schermo. Ma con la storia del manga che volge al termine, quante stagioni anime di My Hero Academia ci saranno in totale?

Con ben sei stagioni e tre lungometraggi all'attivo, My Hero Academia è una delle serie più popolari dell'ultimo decennio. Gli appassionati devono però prepararsi a un lungo tour de force che li riporterà al fianco di Deku, Bakugo e compagni.

La Stagione 7 di My Hero Academia sta per arrivare, ma non è l'unico progetto a cui Studio BONES sta lavorando. Al recente New York Comic-Con 2023 è arrivata un'anteprima dell'OVA My Hero Academia UA Heroes Battle, mentre successivamente nei cinema di tutto il mondo debutterà un quarto film di My Hero Academia.

Le produzioni sono numerose in casa Studio BONES, che però non potrà sfruttare il franchise ancora per molto. Da tempo immerso nel suo Atto Finale, il manga di Kohei Horikoshi si prepara alla battaglia conclusiva, cosa che presto toccherà fare anche all'anime.

La prima stagione anime di My Hero Academia risale al 2016, mentre l'ultima trasmessa, la sesta, ha avuto fine a inizio 2023. My Hero Academia 6 adatta la Paranormal Liberation War (capitoli 258-306) e il Dark Hero Arc (capitoli 307-328). Con quest'ultima saga comincia ufficialmente l'Atto Finale, per cui all'anime manca ancora poco prima della fine.

Il manga di My Hero Academia conta 403 capitoli pubblicati. Si prevede che la settima stagione dell'anime possa adattare all'incirca una 70ina di capitoli, esattamente come fatto da BONES per la Stagione 6. In tal modo, My Hero Academia 7 si chiuderebbe all'incirca all'adattamento del capitolo 390. Considerato ciò e il fatto che il manga andrà avanti ancora per qualche tempo, possiamo supporre che l'anime di My Hero Academia verrà chiuso con la Stagione 8, o al limite con un successivo episodio finale in stile Attack on Titan.