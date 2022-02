My Hero Academia: Stain cambia design nella speciale illustrazione del volume 33

L'atto conclusivo di My Hero Academia è ormai vicino, così come lo è la prima grande mossa da parte dei Villains. Attualmente Izuku Midoriya e i suoi compagni sembrano svantaggiati rispetto ai loro avversari, tuttavia un aiuto del tutto inaspettato è arrivato diversi capitoli fa da un impensabile alleato: Stain, il feroce Assassino di Heroes.

Quando sembrava che tutto il mondo stesse crollando sotto il caos generato da All For One e dalla nuova versione di Tomura Shigaraki, rivelatosi persino capace di uccidere la Pro Hero Star & Stripe, Stain ha incontrato All Might. Il Villain, uno dei personaggi più interessanti dell'intera opera di Horikoshi, ha parlato chiaramente all'ex Simbolo di Pace, e gli ha consegnato un plico con importanti dati riguardanti i Villain, che lui stesso ha raccolto durante la sua prigionia al Tartaro.

Un gesto fatto per ristabilire l'ordine precedente, e per poter riaccendere nelle persone un senso di eroismo ormai sovrastato dal timore e dalla paura seminati dall'Unione dei Villain. Si tratta di un colpo di scena incredibile, che mostra un lato nuovo di Stain, omaggiato con una nuova illustrazione dedicata nel volume 33, che potete vedere in calce.

Si notano immediatamente alcune differenze sostanziali rispetto al design originale, come la giacca con il colletto alto, una cintura rossa, che riprende il colore della sua sciarpa, e delle scarpe e dei pantaloni più casual, senza piastre e punte d'acciaio. Cosa ne pensate di questo cambio di stile, in parte già trapelato, di Stain? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Per concludere vi lasciamo agli spoiler del capitolo 342 di My Hero Academia.