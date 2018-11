My Hero Academia, stasera si concluderà la lotta sulle spalle?

Come ogni lunedì, questa sera la rete televisiva Mediaset Italia 2 (canale 120 del digitale terrestre) trasmetterà due nuovi episodi tratti dalla seconda stagione dell’anime più popolare del momento: My Hero Academia, di cui abbiamo recentemente ammirato anche la prima season. Cosa succederà nei nuovi episodi doppiati in italiano?

Sfortunatamente il sito dell’emittente televisivo non presenta le sinossi ufficiali dei suddetti episodi di My Hero Academia, ma quantomeno ci ha rivelato con largo anticipo i titoli e gli orari di trasmissione, che di conseguenza riportiamo di seguito.



My Hero Academia - Stagione 2 - Episodio 5 (18) - FINO ALL'ULTIMO SECONDO

Data di trasmissione: lunedì 12 novembre 2018, ore 21:15 - 21:45 circa

My Hero Academia - Stagione 2 - Episodio 6 (19) - IL RAGAZZO NATO CON OGNI DONO

Data di trasmissione: lunedì 12 novembre 2018, ore 21:45 - 22:15 circa

Entrambi i nuovi episodi di My Hero Academia verranno poi trasmessi in replica martedì 13 novembre, a partire dalle ore 22:50, e sabato 17, dalle 18:15 circa, sempre su Mediaset Italia 2. In questo modo, chiunque sia interessato alla serie avrà addirittura tre diverse occasioni per poter seguire le vicende di Izuku Midoriya e di tutti gli alti aspiranti eroi. E voi, state seguendo l'anime tratto dal manga di Kōhei Horikoshi?