My Hero Academia: lo status di Shoto e Bakugo è ancora preoccupante?

Il War Arc di My Hero Academia ha portato i Pro Heroes a ottenere quella che si può considerare come una vana vittoria. Difatti, la società degli eroi ha subito danni che sembrano insanabili: la popolazione ha perso fiducia nei loro protettori e ora prova un forte senso di paura. Il futuro è nelle mani degli studenti dello Yuei.

Il capitolo 298 di My Hero Academia offre ai lettori uno sguardo più approfondito sulle conseguenze della devastante battaglia tra Pro Heroes e Fronte di liberazione del sovrannaturale. Due degli eroi più colpiti in questa saga, sebbene per motivi diversi, sono stati Shoto Todoroki e Bakugo, che ora si trovano in ospedale. Mentre le ferite di Bakugo sono puramente fisiche, quelle di Shoto versano sul lato emotivo. Il ragazzo ha infatti reagito malamente alla clamorosa rivelazione di Dabi, che ha inoltre distrutto la reputazione di suo padre Endeavor.

Se Bakugo pare essere già tornato in forma smagliante, andando in cerca di Deku in My Hero Academia 298, Shoto sta ancora combattendo per rialzarsi dal letto ospedaliero. Durante la convalescenza, il ragazzo si rende conto che suo padre non ha il potere necessario per sconfiggere Dabi e che toccherà a lui farsi carico di questo duro compito. Facendo giuramento, Shoto dovrà affrontare la sua battaglia più complessa in My Hero Academia. I fan hanno notato una certa somiglianza tra un personaggio di My Hero Academia e l'avatar di un MMO.