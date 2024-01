My Hero Academia, e se la storia fosse andata diversamente? I 3 migliori What If

Mentre i fan si chiedono se Deku abbia effettivamente trovato la chiave per la vittoria contro Shigaraki in My Hero Academia, l'opera di Horikoshi sta giungendo inesorabilmente al termine. Ma come sarebbe oggi, questo manga, se l'autore avesse fatto delle scelte di trama diverse? Scopriamolo in questi "What If"!

Quando Midoriya si rende conto di essere un bersaglio di All For One, si allontana dalla Società degli Eroi per evitare di metterli in pericolo. Diventa così un "vigilante" in fuga. Alla fine di questo breve arco narrativo, Bakugo e la Classe 1-A lo convincono a fidarsi di loro e ad affrontare insieme la minaccia rappresentata da All For One. E se il nostro Deku avesse rifiutato di tornare con la propria classe?

Innanzitutto, si sarebbe trovato, col tempo, ad affrontare battaglie sempre più pericolose e, molto probabilmente, si sarebbe indebolito e reso un bersaglio più semplice da colpire per All For One. Quindi, morale della favola, gli eroi avrebbero dovuto affrontare un All For One a piena potenza, dotato anche di One For All e, per questo motivo, praticamente imbattibile.

Finalmente, di recente, è stata data giustizia a Bakugo in My Hero Academia. Nel secondo What If di oggi, immaginiamo un Bakugo protagonista del manga di Horikoshi. I lettori avrebbero avuto l'occasione di scoprire di più sulla psicologia di Bakugo e su come si senta riguardo la sua condizione di bambino prodigio. Magari le scene fondamentali dell'opera sarebbero rimaste le stesse, ma le scuse a Midoriya, il suo senso di colpa dopo il ritiro di All Might e la sua tormentata lotta per la redenzione sarebbero state ancora più drammatiche e toccanti.

Chiudiamo con il terzo What If, che avrebbe legato ancora di più My Hero Academia e la sua fonte d'ispirazione: Naruto. E se Bakugo fosse diventato un Villain? Beh, ci saremmo trovati di fronte ad un nemico molto pericoloso, che avrebbe reso gli scontri finali del manga ancora più intensi e emotivamente provanti. Una sorta di Sasuke Uchiha moderno, forse persino meglio caratterizzato dell'originale.

Piaciute queste ipotesi? Date libero sfogo alla vostra immaginazione nello spazio dedicato ai commenti!