My Hero Academia: la storia di Shigaraki Tomura spiegata bene e in ordine

Sin dalle prime battute di My Hero Academia, Tomura Shigaraki si è affermato come cattivo principale. Un ragazzo dai capelli chiari, volto pallido e coperto da varie maschere inquietanti a forma di mano e un atteggiamento infantile ma tendente alla distruzione. Nel corso del manga e dell'anime, Shigaraki è maturato e cambiato.

L'anime di My Hero Academia 5 ha iniziato a presentare il passato di Tomura Shigaraki, dando così più spessore e profondità al cattivo principale. Riepiloghiamo tutto ciò che è stato raccontato per delineare meglio la vita fino ad ora di Shigaraki.

In origine, Tomura Shigaraki non esisteva. C'era solo il piccolo Tenko Shimura, nipote di Nana che fu costretta ad abbandonare il figlio a causa della minaccia di All for One. Il piccolo Tenko è vissuto così in una famiglia che disprezza infinitamente gli eroi, un disprezzo nato dal padre. Ciò non fermerà il bambino di pochi anni dal sognare di diventare un eroe. Tuttavia il rapporto con la sorella, le mancate difese della madre e dei nonni più la repressione completa del padre rendono il piccolo Tenko molto insicuro e introverso, vittima di una violenza che gli fa sviluppare un quirk distruttivo e unico a cinque anni.

La sua paura e la sua voglia di ribellione si manifestano all'improvviso, portandolo a uccidere prima il suo cane e poi, pian piano, col potere che gli sfugge sempre più di mano, anche il resto della famiglia. L'ultimo a intervenire sarà il padre che però sarà aggredito volontariamente da Tenko. La distruzione causata lo porta ad allontanarsi di casa e, vagabondando per le strade, viene evitato da tutti. Verrà trovato da All for One e dal dottor Garaki, i quali gli daranno una nuova casa e se ne prenderanno cura. Tenko cresce e, dopo qualche anno, arriverà a uno scontro con due teppisti. Da quell'evento, durante il quale li uccise, cambiò definitivamente.

Ricevette così un nuovo nome. Da lì nascerà Tomura Shigaraki, allevato dal super criminale e dal dottore, fino a comparire poi durante il primo assalto alla Yuei con il gruppo comandato da lui stesso e Kurogiri. Adesso Shigaraki sta per fare un nuovo salto nello scontro con Re-Destro: sta per diventare il villain più forte di My Hero Academia?