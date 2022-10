My Hero Academia, storie dal passato: gli ultimi istanti di un protagonista

Anche se in colpevole ritardo, Izuku Midoriya è finalmente riuscito a raggiungere il campo di battaglia su cui Tomura Shigaraki stava portando morte e disperazione. Con i suoi amici ormai allo stremo delle forze, e sul punto di cadere, è Deku a prendere le redini dello scontro. Tuttavia, My Hero Academia 369 ci riporta nel passato.

La società degli eroi non è sempre stata quella sorridente che abbiamo conosciuto. Prima che All Might mettesse freno alla criminalità, il Giappone era succube del movimento oscuro di All For One, che attraverso i suoi infiniti Quirk manovrava la popolazione. È proprio a quei tempo bui che un flashback di My Hero Academia 369 ci riporta.

Affrontando Izuku Midoriya, ormai padrone del pieno potenziale di One For All, il Simbolo della Paura rimembra quando quei poteri erano una nullità in confronto ai suoi. In particolare, All For One ricorda gli ultimi momenti della Seconda Vestigia, da lui schiacciato come un insetto.

A quei tempi, il Quirk: Transmission del secondo possessore era in grado di agire solamente su piccoli oggetti e l'ex possessore di One For All nulla poté contro il nemico. Così come lui, anche i successivi eredi di One For All non riuscirono a intaccare minimamente All For One. Andò avanti così fino ad All Might e Deku, che sono riusciti a coltivare il One For All e a renderlo più potente che mai. Adesso che Deku ha tutti i Quirk di One For All a sua disposizione, la vendetta delle Vestigia si sta compiendo.