My Hero Academia: la strada verso la libertà di Shigaraki in una nuova teoria

L'immenso potere ottenuto da Tomura Shigaraki grazie all'All For One ha permesso al Villain di tenere testa ad uno dei Pro Hero più potenti dell'intero pianeta Terra, la Numero 1 americana Star & Stripe. Negli ultimi capitoli la loro battaglia ha squarciato il cielo, mostrando l'impressionante resilienza del ragazzo.

Poco prima di morire a causa del Decadimento, Star & Stripe è riuscita ad impartire l'ultimo ordine al suo Quirk, assorbito da Shigaraki, ovvero ribellarsi contro tutti gli altri poteri, tra cui ovviamente anche l'All For One. Questo ha reso la vittoria di Tomura alquanto amara, condannandolo probabilmente alla perdita di diversi Quirk, un evento estremamente rilevante per la battaglia finale, sempre più vicina.

La violenza e forza con cui il New Order sta massacrando gli altri ha fatto emergere all'interno della community un'interessante teoria che vedrebbe nel futuro di Shigaraki un cammino di liberazione dall'influenza di All For One e del Quirk dell'antagonista. Lo stesso Kohei Horikoshi suggerisce nelle tavole finali del capitolo 333 che le due entità dei poteri si stanno effettivamente affrontando, ma cosa succederebbe a Shigaraki se il New Order riuscisse davvero a distruggere l'AFO? O se fossero loro due gli unici a rimanere?

Shigaraki potrebbe ritrovare la sua identità in qualche modo e decidere di allearsi con il New Order magari, per contrastare l'influenza di All For One, che intanto cercherebbe sicuramente di riprendere il controllo del corpo del ragazzo. In ogni caso ciò potrebbe causare una sorta di guerra civile interna all'Unione dei Villain, e dare quindi più tempo ai protagonisti di prepararsi e agire.

Per concludere vi lasciamo agli spoiler sul capitolo 334, in arrivo domenica 21 novembre su Manga Plus.