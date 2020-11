My Hero Academia: lo strano dettaglio rivelato da Mr. Compress

Da All Might a Deku, da All For One a Shigaraki e da Endeavor a Shoto Todoroki, in My Hero Academia l'eroismo pare essere una questione ereditaria. Ma stando a quanto affermato da Mr. Compress, a quell'elenco potrebbe aggiungersi un personaggio ancora avvolto dal mistero.

Quando Dabi rivela la sua vera identità, i membri dell'Unione dei Villain, anch'essi ignari del suo segreto, reagiscono nelle maniere più disparate. Ma a sorprendere i fan è stato Atsuhiro Sako, alias Mr. Comrpess.

"Per bacco, un altro con una discendenza di sangue", afferma l'antagonista. A primo impatto, il commento sembrerebbe quasi superfluo data la correlazione tra Nana Shimura e Tomura Shigaraki. Tuttavia, All For One ha fatto di tutto per mantenere nascosta questa informazione, quindi Mr. Compress non dovrebbe assolutamente essere a conoscenza della verità su Shigaraki. A chi si riferiva dunque?



L'affermazione di Atsuhiro Sako potrebbe voler dire che tra le fila dell'Unione dei Villain si nasconde un altro cattivo che discende da una generazione di eroi. Sembra del tutto improbabile che Mr. Compress si stesse riferendo a Toga o Twice; che parlasse di se stesso? Dopotutto, Kohei Horikoshi non ha ancora svelato molto di lui, per cui d'ora in poi i fan farebbero bene a tenerlo d'occhio. In My Hero Academia capitolo 291 Best Jeanist è tornato sul campo di battaglia. Una nuova moda ha portato uno degli antagonisti di My Hero Academia sulla pista da ballo.