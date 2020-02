My Hero Academia: lo strano talento di Katsuki Bakugo per la batteria

La Quarta Stagione dell'anime di My Hero Academia sta mostrando ai fan che il rapporto di amicizia tra gli studenti della 1-A è sempre più saldo e complice, grazie anche al prossimo Festival Culturale. Bakugo, da sempre uno dei più asociali della classe, si mette in gioco mostrando un particolare talento per le arti.

Kacchan, così come viene chiamato affettuosamente da Izuku Midoriya, è un ragazzo che all'apparenza ha una scorza molto dura che non lascia avvicinare gli altri a se, respingendoli con occhiatacce e brontolii. Nello scorso episodio, però, quando ascolta degli studenti parlare male della sua classe, dimostra un attaccamento per tutti i compagni, decidendo di aiutarli a creare un'ottima esibizione musicale (zittendo così i criticoni delle altre classi). Nessuno però poteva immaginare che il ragazzo fosse un provetto batterista. Bakugo infatti sfoggia tutta la sua abilità e lascia gli altri esterrefatti. Con il suo apporto, Jiro è ben sicura della riuscita dell'esibizione al Festival. Sempre che un guastafeste che corrisponde al nome di Gentle Criminal non decida di rovinare tutto. Il villain che lotta per la giustizia a modo suo, infatti, ha preso di mira la scuola. Cosa accadrà? Lo sapremo nelle prossime settimane. Nel frattempo, fateci sapere cosa ne pensate del talento di Bakugo e degli altri ragazzi di My Hero Academia.

Nel chiuder con la notizia, vi lasciamo a le risposte dei fan in difesa di Midoriya che, da alcuni verrebbe visto come un personaggio troppo "piagnucoloso".