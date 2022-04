My Hero Academia: uno straordinario Deku nella cover art firmata dall'animatore Nakamura

L’anime di My Hero Academia ad opera dello studio Bones ha ricevuto costantemente delle ottime recensioni, sia dalla critica che dagli appassionati, e tra le figure chiave del team di animatori si trova Yutaka Nakamura, artista con una lunga esperienza nel settore e autore di una spettacolare illustrazione dedicata all'Hero Izuku Midoriya.

In attesa di scoprire come continuerà la storia di Deku con la sesta stagione attesa per l’autunno del 2022, Nakamura, conosciuto anche per i suoi preziosi contributi ad opere importanti quali Cowboy Bebop, Fullmetal Alchemist e One Punch-Man, ha portato proprio il protagonista sulla copertina di Animestyle, importante rivista giapponese.

Ad anticiparlo è stata la pagina @heroaca_anime sui social, tramite il post riportato in fondo alla pagina, dove si nota la cover del 16esimo numero del magazine. Nakamura ha rappresentato un Deku scatenato, fisicamente ferito per aver nuovamente superato i propri limiti, una scena epica che molto probabilmente vedremo nel corso della sesta stagione, dove sarà adattata la Guerra del Fronte di Liberazione del Paranormale, una delle saghe fondamentai della storia ideata da Kohei Horikoshi.

Ricordiamo infine che per il pesce d’aprile My Hero Academia è diventato uno spokon, e vi lasciamo agli ultimi aggiornamenti sulla produzione della sesta stagione dell'anime.