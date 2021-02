My Hero Academia: le struggenti parole di Enji Todoroki segnano il destino di Endeavor

Per tutta la vita Enji Todoroki ha inseguito il sogno di battere All Might e sostituirlo nel ruolo di Numbero One Hero. Ma quando con il ritiro del suo rivale Endeavor è finalmente riuscito a coronare questo desiderio, i fantasmi del passato glielo hanno strappato dalle mani. Cosa sta accadendo al Flame Hero di My Hero Academia?

La violenta guerra contro il Fronte di liberazione del sovrannaturale ha causato danni irreversibili: la popolazione non ripone più fiducia nei Pro Heroes e la società degli eroi di My Hero Academia sta affrontando uno spaventoso declino. A fare spese della battaglia sono stati Endeavor e Hawks, i quali pur essendo riusciti a sopravvivere alla furia di Tomura Shigaraki sono stati coinvolti in uno scandalo generato dalle parole di Dabi.

Il villain ha rivelato di essere Toya Todoroki, il figlio scomparso del Flame Hero, e ha raccontato al mondo di come suo padre maltrattasse lui e la sua famiglia. Mentre lo scandalo esplode tra i media in cerca di risposte, Enji Todoroki è ancora in riabilitazione per le ferite subite. Quella più profonda, però, è quella al cuore.

Nel capitolo 300 di My Hero Academia Endeavor giace afflitto nel suo letto d'ospedale riflettendo su quanto appena avvenuto. "Doveva sapere che sarei sopravvissuto, perché conosce bene che tipo di uomo sono. Per la seconda volta uno dei miei figli era in pericolo, e io sono rimasto paralizzato. Sicuramente Best Jeanist starà provando a screditare quelle parole, ma non potrà occultare la grande verità. Posso anche essere sopravvissuto, ma Endeavor è morto lì. Mio figlio è un'omicida, e io non posso combatterlo".



Endeavor stava provando ardentemente a diventare il nuovo Simbolo della Pace, ma queste parole sembrano sancire la fine della sua carriera. Riuscirà l'Hero Number One a risollevarsi grazie all'aiuto della sua famiglia? Nel mentre, un altro eroe di My Hero Academia abbandona la Top 10.