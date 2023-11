My Hero Academia, lo studente della 1-A più temuto da All For One: non è Deku, né Bakugo!

Con l'Atto Finale di My Hero Academia, l'autore Kohei Horikoshi ha permesso a ogni studente della Classe 1-A del Liceo Yuei di brillare. Shoto, Ochaco e gli altri hanno potuto ritagliarsi i propri momenti, ma solamente uno tra questi ha davvero insidiato All For One a tal punto da essere riconosciuto come una minaccia.

Attenzione, poiché da questo momento in poi l'articolo conterrà numerosi spoiler a riguardo degli eventi attuali del manga di My Hero Academia.

Nel capitolo 406 di My Hero Academia, dopo aver tratto in salvo il suo idolo All Might, Bakugo si mette all'inseguimento di All For One, il quale in un primo momento sfugge allo scontro conscio di non poter perdere ulteriore tempo. Nel corso di questa fuga, Kacchan riesce a colpire duramente il Demon Lord, il quale però non sembra accusare alcun danno. Proprio in questo momento, All For One si lascia scappare un'affermazione che in un qualche modo elogia ed eleva lo status di uno degli studenti della sezione 1-A dello U.A. High School.

Fumikage Tokoyami ha trascorso gran parte della storia nell'ombra, ma in quei pochi momenti di luce ha sicuramente lasciato intuire le sue enormi potenzialità. My Hero Academia 406, attraverso il pensiero di All For One, riconosce tuttavia il valore di Tokoyami, che a questo punto può essere considerato al pari del trio composto da Deku, Bakugo e Shoto.

Nelle prime pagine del capitolo, All For One ignora completamente i tentativi di battaglia di Bakugo, che secondo il pensiero del signore dei villain non è forte come Endeavor o Dark Shadow. Se Bakugo viene sminuito e sottovalutato, anche se poi nel corso del capitolo riuscirà a guadagnare la considerazione del nemico, questa frase è un grande elogio nei confronti di Tokoyami e della sua ombra Dark Shadow.

In questa guerra finale, Tokoyami ha dimostrato di poter diventare uno dei migliori Heroes in circolazione, se postonelle condizioni ottimali. È in My Hero Academia 381 che l'oscurità pura di Dark Shadow travolge All For One quasi fino a portarlo alla sconfitta. Difficilmente però Fumikage potrà tornare a dare il suo contributo a Deku e Bakugo in questa battaglia conclusiva.