My Hero Academia: uno studente della Classe 1-B scatena il suo nuovo potere

Per trionfare nella seconda guerra contro i Villain, gli Heroes necessitano di tutto l'aiuto disponibile. Oltre ai professionisti, dunque, a questa nuova battaglia di My Hero Academia partecipano anche gli studenti dello Yuei. Proprio a uno degli alunni, è affidata la buona riuscita del piano di All Might.

L'Atto Finale dell'opera di Kohei Horikoshi procede spedito. In My Hero Academia 345 comincia la fase due della guerra. Questa, è segnata dall'attacco degli Heroes, che seguono la strategia proposta da All Might ed Eraserhead.

In precedenza, abbiamo visto Aizawa affidare le sorti del conflitto a Neito Monoma. Lo psicotico studente della Classe 1-B dello Yuei, sfruttando il suo Quirk, aveva il compito di copiare l'Unicità di Kurogiri, villain di My Hero Academia che apparentemente sembrava aver cambiato fronte. Nel capitolo 345, però, vediamo il ragazzo andare oltre.

Quando i criminali vengono catturati dalle trappole preparate dagli Heroes, Monoma ha il tempo di aprire numerosi warp, ognuno dei quali conduce ad aree protette da diversi eroi. Se i Villain sono stati divisi come suggeriva All Might, il merito è unicamente dello studente, che, in pochissimo tempo, ha lavorato sodo per padroneggiare al meglio delle possibilità il complesso Quirk di Kurogiri. E voi, vi sareste mai aspettati che sarebbe stato proprio lui a cambiare le sorti della guerra?