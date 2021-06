My Hero Academia: quali sono gli studenti più deboli della 1-A? La flop 5

In My Hero Academia vediamo tanti eroi che danno il massimo e che riescono a compiere imprese degne di lode. Sotto la luce del sole vediamo i protagonisti che vincono le battaglie e mettono in risalto la loro forza, eppure c'è chi rimane nell'ombra.

Da una parte abbiamo personaggi apprezzati come Deku, Bakugo e Todoroki che hanno dimostrato più volte le loro capacità in My Hero Academia. Dall'altra però, nella stessa classe, vediamo elementi che non sono ancora riusciti a distinguersi. Quali sono i cinque studenti meno forti della 1-A della Yuei?

Tra quello meno utilizzati da Horikoshi e che hanno un quirk che andrebbe approfondito c'è Koji Koda, colui che parla con gli animali. Finora, a causa del suo carattere mite, è stato davvero poco sotto i riflettori. È riuscito a entrare alla Yuei e a ottenere la licenza provvisoria da hero, ma non si sa ancora bene come. Di sicuro, nel manga e nell'anime non ha mostrato la stessa bravura degli altri.

Nell'elenco della 1-A c'è anche Minoru Mineta, un personaggio sia amato che odiato per i suoi atteggiamenti e che col suo quirk potrebbe fare ottime cose. Tuttavia rimane un eroe molto limitato sempre per le sue caratteristiche fisiche e macchiettistiche, che lo rendono utile soltanto in ambito di squadra.

Un altro membro dei flop 5 della 1-A della Yuei è Toru Hagakure. Il suo quirk di invisibilità ha un grande potenziale e l'ha messo in mostra anche nella sfida contro la 1-B, rimane tuttavia molto limitata dalla propria forza fisica. Indubbiamente però le sue capacità la rendono ottima nei lavori di infiltrazione e spionaggio.

Yuga Aoyama è un altro personaggio che finora non ha dimostrato granché in My Hero Academia. Secondo alcuni potrebbe essere dovuto a ulteriori progetti sul personaggio, intanto però si è dimostrato incapace di affrontare molte situazioni. Il suo raggio laser è forte ma ha degli effetti collaterali problematici.

Infine questa flop 5 si chiude con Sero Hanta. Il ragazzo ha una grande mobilità e può essere utile per catturare i nemici fisicamente poco forti fisicamente, sembra quindi molto versato per il lavoro di supporto e non quello in prima linea, cosa che lo rende inferiore ad altri compagni di classe.

Quali sono secondo voi i 5 peggiori studenti della 1-A di My Hero Academia?