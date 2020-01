My Hero Academia: gli studenti riusciranno ad accedere al secondo anno?

Le numerose esperienze formative - sia i tirocini che le pericolose sortite della League of Villain - hanno profondamente sgrezzato l'attitudine eroica degli studenti della 1.A, che adesso sono pronti a entrane nel secondo anno scolastico della U.A. Tuttavia, alla luce degli ultimi eventi, rimarranno ancora per molto nell'istituto?

Il capitolo 257 di My Hero Academia infatti traccia un time-skip di ben tre mesi, raggiungendo la fine del mese di Marzo, periodo nel quale dovrebbe avvenire il tanto atteso conflitto tra l'esercito di Shigaraki e la fazione degli eroi.

Gli ultimi archi narrativi sono stati propedeutici nell'anticipazione di quella che dovrebbe essere una svolta narrativa fondamentale per My Hero Academia - sicuramente il punto focale dell'intero racconto - attraverso il quale si decideranno le sorti di molti personaggi e il futuro del manga.

Shigaraki Tomura è in possesso di un potere mostruosamente distruttivo, e grazie agli ultimi innesti del Dr.Ujiko, diverrà una minaccia ancora più temibile. Questa volta non è da solo, è coadiuvato da un intero esercito che darà sfogo al suo folle ideale di distruzione, e in questo contesto così detonante è decisamente improbabile che gli studenti della U.A. saranno effettivamente in grado di accedere al secondo anno.

Sarebbe interessante, piuttosto, vedere una sorta di sviluppo post-apocalittico che sovverta definitivamente lo status degli eroi e che costringa le nuove leve a riconquistare le redini della società. Un'ipotesi sicuramente azzardata, ma considerata l'ambizione della nuova saga non saremmo troppo sorpresi. E voi cosa vi aspettate? Ditecelo qui sotto con un commento!

C'è spazio per uno spin-off prequel di My Hero Academia? I recenti spoiler di My Hero Academia anticipano l'arrivo di un capitolo fondamentale.