My Hero Academia: Studio Bones ci porta dietro le quinte dello scontro tra Endeavor e Nomu

Il season finale di My Hero Academia 4 ha messo in scena una delle battaglie più importanti dell'intera serie, ovvero quella tra il nuovo simbolo della pace Endeavor e il possente "High End". Curiosi di sapere come è stato animato uno dei migliori scontri della quarta stagione? Ora potete finalmente scoprirlo, grazie al nuovo video di Studio Bones.

In calce potete dare un'occhiata alle due clip condivise dallo studio di animazione e postate sui social dal profilo Twitter ufficiale dell'anime. Nella prima vengono mostrati i key frame della scena in cui Hawks accorre in soccorso dell'eroe numero uno, colpendo il Nomu alle spalle e rimediando una ferita al volto, mentre nella seconda clip è possibile vedere Endeavor mentre utilizza "Promincence Burn", la sua mossa finale.

Per i meno esperti ricordiamo che i key frame non sono altro che i fotogrammi raffiguranti lo stato iniziale, intermedio o finale di un'animazione. Dopo aver realizzato i frame in questione gli animatori lavorano sui fotogrammi intermedi (generalmente meno curati), in modo da ottenere una scena che risulti "fluida" all'occhio umano.

E voi cosa ne pensate? Vi è piaciuto il season finale di My Hero Academia 4? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Per altri informazioni sulle avventure di Deku e compagni vi rimandiamo invece alle ultimissime su My Hero Academia 5, la nuova stagione dell'anime di Studio Bones.