My Hero Academia: Studio Bones prende le distanze dalle proposte dei fan

La community di My Hero Academia è solita cimentarsi in delle fanfiction sul manga di Koehi Horikoshi, da inviare puntualmente a Studio Bones, che si occupa dell'adattamento animato. Lo studio d'animazione, però, ha rilasciato un comunicato allo scopo di dissuadere i fan dallo spedire qualsiasi tipo di materiale inerente all'opera:

"Ti ringraziamo per l'interesse nei confronti di Bones, Inc. e il suo lavoro. Si noti che Bones, Inc. non accetta suggerimenti o idee da parte del pubblico. Questi includono ma non sono limitati a storie, personaggi e nomi, misure/strategie di marketing o di pubbliche relazioni, ecc.

Questo per evitare spiacevoli controversie o controversie che potrebbero derivare da qualsiasi coincidenza o somiglianza tra le idee inviate e la proprietà intellettuale originariamente sviluppata da Bones, Inc. Si prega di notare che coloro che inviano idee o proposte a Bones, Inc, nonostante quanto appena comunicato, si riterranno d'accordo con le seguenti condizioni.

Bones, Inc. non è responsabile del mantenimento della riservatezza delle idee o proposte presentate. Bones, Inc. non è obbligata a prendere in considerazione, valutare o adottare le idee o le proposte presentate. Bones, Inc. non è obbligata a rispondere alle idee o alle proposte presentate. Bones, Inc. non è responsabile in alcun modo, inclusa ma non limitata alla responsabilità per il risarcimento monetario, qualora qualsiasi idea o proposta presentata fosse identica o simile, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, progetto, prodotto o servizio di Bones, Inc.

Bones, Inc. non è tenuta a restituire le idee o le proposte inviate al mittente. Qualunque idea o proposta presentata come copia cartacea tramite posta o corriere, come regola generale, verrà scartata non aperta. Ti ringraziamo per la comprensione e la collaborazione."

