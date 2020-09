My Hero Academia: tutto sull'allenamento segreto di Deku per controllare il One For All - Aggiornata

Dall'inizio di My Hero Academia, la crescita di Izuku Midoriya è stata fenomenale. Nel giro di breve tempo, Deku è riuscito a ereditare il Quirk di All Might e a controllarlo. Ma questo non è avvenuto senza grandi sacrifici da parte sua.

Nel nuovo arco narrativo di My Hero Academia, il protagonista ha sorpreso i lettori e i suoi compagni utilizzando un nuovo misterioso potere: il Float di Nana Shimura. La lotta con il leader dei Villain, Tomura Shigaraki, è arrivata ormai al suo culmine, e Deku può uscirne vincitore solamente sfruttando appieno il One For All.

Durante il capitolo 284, Deku prepara un ultimo micidiale colpo dopo aver catturato Shigaraki a mezz'aria sfruttando il suo Blackwhip. Questa mossa, però, potrebbe costargli la vita, dato che il One For All al 100% è deleterio per il suo corpo; il protagonista di My hero Academia sembra pronto al sacrificio.

Nel frattempo, Bakugo, preoccupato, osserva il combattimento. Il giovane eroe ripensa ai duri allenamenti svolti insieme a Deku, Tsuyu e Sero. Questi ultimi, vista la loro incredibile velocità, hanno aiutato Midoriya a colpire avversari in rapido movimento con il Blackwhip. Chiave per il controllo del Float, invece, è stata Uraraka.

Visto il Quirk di cui è dotata la ragazza, Deku ha potuto imparare a bilanciare il suo corpo e spostarsi mentre si trova a mezz'aria. Quando si pensava che Deku avesse ottenuto il One For All al 100% solo per il ferimento dei suoi compagni, scopriamo invece che questo è frutto d'intense sessioni di allenamento. Sicuramente, il prossimo capitolo di My Hero Academia ci riserberà grandi sorprese.