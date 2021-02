My Hero Academia: Suneater dei Big Three risplende in questo cosplay

In attesa del sempre più imminente arrivo della quinta stagione di My Hero Academia, un fan dell'opera ha voluto omaggiare uno dei personaggi più iconici dell'arco narrativo di Overhaul, ovvero Tamaki Amajiki, uno dei Big Three del terzo anno del Liceo Yuei.

Sebbene al momento del suo debutto sia stato eclissato dalla luce di Mirio Togata e di Nejire Hado, durante la quarta stagione dell'anime Amajiki ha dimostrato il motivo per cui è parte del cosiddetto Grande Trio dello U.A. Highschool.

Il suo folle Quirk, che gli permette di manifestare caratteristiche fisiche di tutto ciò che mangia, ha consentito a Tamaki di brillare come il sole, esattamente come il suo nome da Pro Hero, Suneater. Difatti, durante il combattimento con le forze della Yakuza di Overhaul, l'aspirante eroe ha messo in gioco la sua vita contro ben tre avversari contemporaneamente per permettere a Red Riot e Fat Gum di procedere senza intoppi.

Questo suo grande gesto lo ha consacrato tra i fan, i quali lo omaggiano con numerosi cosplay. Quello portato dal cosplayer Ratno Care si distingue per il modo in cui è stata resa la stravaganza di Suneater, l'eroe oscuro che brilla più del sole. Tamaki non è certo uno degli eroi di più facile interpretazione, ma l'utente Instagram ha svolto un lavoro eccellente. E voi cosa ne pensate, pensate che Suneater avràun ruolo di spicco nella quinta stagione dell'anime? Shinso è al centro dell'attenzione nel nuovo poster di My Hero Academia. Il richiamo della natura di Koda in questo cosplay lowcost di My Hero Academia.