My Hero Academia: Super Mario si aggira nella società degli eroi? L'esilarante easter egg

Sebbene negli ultimi tempi My Hero Academia abbia cambiato faccia trasfromandosi in un'opera dai toni decisamente più dark e seri, Kohei Horikoshi non rinuncia a deliziare i suoi lettori con alcune deliziose chicche in grado di strappare qualche fragorosa risata.

Ormai è risaputo che il mangaka di My Hero Academia sia un grande fan di franchise come Star Wars, dei titoli Marvel o di Evangelion, di cui è andato a vedere l'ultima pellicola in compagnia di Gege Akutami, collega responsabile di Jujutsu Kaisen. Non scordiamoci, però, che Horikoshi è anche un grande fan Nintendo, e lo ha dimostrato con un divertentissimo easter egg inserito nel capitolo 309 di My Hero Academia.

Nel corso del flashback in cui viene mostrato come Izuku Midoriya abbia fatto a riprendersi dall'intenso combattimento con Tomura Shigaraki, i lettori hanno notato qualcosa d'insolito e stranamente divertente. Uno dei dottori che si aggira per l'ospedale è nientemeno che Super Mario, icona del mondo Nintendo.



Questo brillante cameo, che omaggia Dr. Mario, ossia una delle trasformazioni della baffuta mascotte Nintendo, conferma l'amore di Horikoshi verso il mondo dei videogiochi. In precedenza, infatti, peraltro sempre nello stesso ospedale, sono apparsi due dottori parecchio somiglianti a Yoshi e Toad, altri due personaggi del mondo di Super Mario.

Vi eravate accorti di questo divertentissimo easter egg? Nel mentre, All Might ha invaso il mondo Marvel in questo crossover tra My Hero Academia e Deadpool: Samurai.