My Hero Academia supera Berserk e GTO: il manga ha 50 milioni di copie in circolazione

Shueisha ha recentemente confermato che My Hero Academia, l'opera magna di Kohei Horikoshi serializzato sulle pagine di Weekly Shonen Jump, ha raggiunto quota 50 milioni di copie in circolazione, cifra che gli permette di piazzarsi nella Top 50 dei manga più venduti di sempre.

My Hero Academia si trova attualmente alla quarantatreesima posizione nella classifica dei manga più venduti, sopra Berserk, Inuyasha e Great Teacher Onizuka e sotto i vari Gintama, Fullmetal Alchemist e Fairy Tale. A differenza di tante altre opere odierne il manga di Horikoshi è cresciuto in maniera lenta e costante per i primi cinque anni, raggiungendo quota 10 milioni di copie stampate a marzo 2017 e 20 milioni a dicembre 2018.

La quarta stagione dell'anime e l'ultimo arco narrativo del manga, tuttavia, hanno fatto sì che venisse registrato un clamoroso incremento nelle vendite da metà 2020 in poi, e negli ultimi sei mesi i numeri sono letteralmente schizzati alle stelle. Il manga infatti aveva raggiunto le 30 milioni di copie stampate solo pochi mesi fa, nel gennaio del 2021, ed oggi, dopo nemmeno tre mesi, ha infranto il muro dei 50 milioni.

Shueisha può quindi festeggiare l'ennesimo grande successo, dopo le 150 milioni di copie stampate per Demon Slayer e le 36 milioni di copie di Jujutsu Kaisen. L'anime di My Hero Academia è recentemente tornato con la Stagione 5, quindi possiamo aspettarci un ulteriore incremento nel corso dei prossimi sei mesi.