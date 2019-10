My Hero Academia supera Fullmetal Alchemist: Brotherhood come progetto di studio Bones

Fullmetal Alchemist: Brotherhood è una pietra miliare dell'animazione. La storia con Edward e Alphonse Elric continua a scuotere e appassionare tutto il mondo grazie alla trama intessuta dalla portentosa Arakawa. Con 64 episodi, era la serie anime più lunga dello studio Bones, almeno fino all'arrivo di questa quarta stagione di My Hero Academia.

Quest'oggi è andato in onda l'episodio due di My Hero Academia stagione 4, episodio che segna il 65° episodio complessivo dell'anime. Ciò vuol dire che ha superato come conteggio i 64 episodi di Fullmetal Alchemist: Brotherhood diventando il lavoro più lungo nella storia dello studio Bones. Naturalmente, la differenza si amplierà ulteriormente con la conclusione di questa quarta stagione e la sua ulteriore ventina di episodi, senza considerare la possibilità di ulteriori stagioni.

Considerato che My Hero Academia potrebbe durare ancora molto a lungo, la serie potrebbe resistere per tantissimo tempo al vertice di questa classifica. Sempre che non avvengano cambi di studio imprevisti come accaduto recentemente a opere come One-Punch Man e The Seven Deadly Sins e che ha provocato scontento nei fan. Cosa ne pensate di questo nuovo anime arrivato in vetta?

My Hero Academia stagione 4 è arrivato su VVVVid con il secondo episodio della stagione, chiamato "Overhaul", con sottotitoli in italiano.