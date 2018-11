My Hero Academia svela un Quirk che permette al possessore di auto-amputarsi

Con l'ultimo capitolo del manga di My Hero Academia abbiamo avuto la possibilità di assistere ad un Quirk davvero unico. Il potere in questione consente a colei che lo utilizza di staccare da sé le proprie parti del corpo e riattaccarle a piacimento, muovendole anche a distanza.

Di certo non si può dire che la serie My Hero Academia manchi di abilità e di poteri unici e stravaganti. La fantasia di Kohei Horikoshi sembra infatti non rimanere mai a corto di idee quando si tratta di dare ai suoi personaggi capacità uniche e dalle potenzialità sorprendenti. L'ultimo capitolo ha dato piena conferma di tutto ciò, dato che ci ha mostrato lo stravagante Quirk di Setsuna Tokage.

L'eroina in divenire, una dei quattro studenti ammessi alla scuola per aspiranti eroi dietro raccomandazione, è infatti proprietaria di un potere unico, che le permette di staccare a proprio piacimento le proprie parti del corpo le une dalle altre, fino ad un massimo di cinquanta pezzi, per poi muoverle indipendentemente e utilizzarle per i più vari scopi, anche a grandi distanza reciproca.

Questo spiega finalmente il costume da lucertola, un chiaro riferimento alla possibilità da parte di queste ultime di staccare la propria coda e di farla ricresce, anche se l'estremità in questione si muove per un riflesso e non per loro volontà.

L'abilità potrà anche non conferire a Tokage un incredibile potenziamento dal punto di vista offensivo, ma ha delle applicazioni praticamente infinite per quanto riguarda le operazioni di spionaggio e le stesse manovre difensive ed evasive, come dimostra anche nel corso del combattimento che la vede impegnata contro la squadra di Bakugo appartenente alla classe 1-A. Sicuramente quello che aspetta chiunque la incroci è un combattimento in cui le variabili saranno imprevedibili.

Che ne pensate del Quirk di questa temibile studentessa della classe 1-B? Come riusciranno i nostri protagonisti a contrastarla e a uscire vittoriosi dallo scontro di allenamento che viene mostrato nel corso degli ultimi capitoli di My Hero Academia?