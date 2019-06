My Hero Academia svela il Quirk di Hanabata dell'Armata Rivoluzionaria

Il capitolo 233 di My Hero Academia fa deflagrare il conflitto tra Shigaraki e Redestro, mentre gli altri membri della League of Villain cercano di divincolarsi contro i cittadini di Deika City per guadagnare tempo prima che arrivi Gigantomachia.

Se da una parte Twice prova a curare la sua amica Toga, sul punto di morte per le innumerevoli ferite accumulate, Spinner e i restanti cloni del villain cercano di contenere i scatenati cittadini di Deika City, che attaccano senza sosta. Spinner, a questo punto, cerca di guadagnare tempo attaccando uno dei leader dell'organizzazione, Koku Hanabata.

Hanabata capisce la mossa di Spinner e gli comunica che per lui non c'è speranza, ricordandogli che è stato un perdente fin dalla nascita e un emarginato della società. Hanabata mostra finalmente il suo Quirk - chiamato "Incitamento" - che consiste nell'influenzare le menti di chiunque lo ascolti o si fosse confidato con lui. Più alto è il tono della sua voce, maggiore è l'influenza del suo Quirk, che fortifica sia fisicamente che mentalmente le persone che ne sono oggetto.

Se così non bastasse, il villain è in possesso di uno speciale oggetto prodotto dalla Detnerat, la compagnia di cui fa parte, in grado di amplificare le sue onde vocali e di conseguenza la portata del suo Quirk. Hanabata inizia quindi ad esercitare il suo potere infiammando gli animi dei cittadini di Deika City, i quali si gettano violentemente sui cloni di Twice mentre Spinner sfrutta la sua abilità da lucertola per attaccarsi su un muro, ma sfortunatamente viene ugualmente aggredito.

La situazione per la League of Villain non è delle migliori, Toga è in di vita, Spinner è in difficoltà contro Hanabata e suoi seguaci e Shigaraki è stato gravemente ferito nello scontro con Redestro, forte del suo vigoroso Quirk. Come si sbriglierà la situazione?