My Hero Academia: svelata la prima regola per essere un eroe professionista

Mentre My Hero Academia prosegue con il terzo episodio della quarta stagione, anche il manga continua lungo la strada che porterà Deku e compagni e divenire i Pro Hero del futuro. Gli eroi in grado di salvare l'umanità dai malvagi.

Se fino a ora il manga si era concentrato sull'Unione dei Villain, adesso che l'arco narrativo si è concluso, finalmente l'attenzione è stata spostata nuovamente su Izuku che, insieme a Bokugo e Todoroki, si muove sul campo sotto la guida del numero uno dei Pro Hero: Endeavor.

Questi, sicuramente eroe di grandissima forza e potenziale, non è rinomato per essere un bravo maestro. Sia per il suo passato burrascoso, sia per il suo modi di fare bruschi e per niente cordiali. Eppure, per Deku e compagni, questa è un opportunità irripetibile e proprio grazie ad essa, che il trio ha potuto apprendere la prima regola per essere un eroe professionista.

Durante il lavoro sul campo, infatti, Endeavor bacchetta Bakugo per la sua bocca larga, mentre questi continua ad affermare che avrebbe potuto battere l'eroe di fuoco se solo la sua armatura avesse funzionato bene anche in inverno. Ed è proprio qui che arriva l'insegnamento. Infatti Endeavor non solo dice al ragazzo che parla troppo, ma che nel mondo dei Pro Hero non c'è spazio per le scuse.

"Le scuse non contano quando ti presenti tardi. Qui non è un'aula scolastica. Se sei troppo lento non perderai punti. Perderai vite umane" dice Endeavor. Per poi aggiungere: "Prendete il potere che avete scoperto di avere a scuola e sotto la guida dell'eroe numero uno, rendetelo vostro!".

Sembrerebbe proprio che l'uomo in cima ai Pro Hero stia cercando davvero di diventare una versione migliore di sé, iniziando con l'addestrare seriamente le promesse della generazione di eroi che verrà.

Avete letto il capitolo? Cosa ne pensate di Endeavor? Fatecelo saperei nei commenti.

My Hero Academia 4, una delle migliori animazioni del terzo episodio.