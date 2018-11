My Hero Academia: svelata la collezione esclusiva di Teddy Bear

Shueisha, come consuetudine in questo periodo, si prepara a organizzare il Jump Festa, l'importante manifestazione che ha luogo verso la fine dell'anno in Giappone dove si celebrano le serie Weekly Shonen Jump. Questo significa speciali prodotti esclusivi, e naturalmente My Hero Academia sarà tra i protagonisti assoluti dell'evento.

I prodotti esclusivi di My Hero Academia per il Jump Festa, come si evince già dal titolo della news, includono i portachiavi Teddy Bear, che potete vedere nel tweet in calce alla notizia. I gadget a forma di orsetto peloso indossano gli abiti di Midoriya, Bakugo e Todoroki, e per ora non ci sono altre varianti disponibili. Il rivenditore AitaiKuji, nelle note informative del prodotto, riporta che i portachiavi sono grandi circa 10 centimetri e che sarebbero un modo molto carino per mostrare il vostro amore verso la serie senza occupare troppo spazio sullo scaffale o sui muri.

I fan di My Hero Academia sperano già da ora che la serie abbia qualcosa d'importante da mostrare al Jump Festa, visto che la quarta stagione dell'anime è attualmente in produzione. In programma dal 22 al 23 dicembre in Giappone, Jump Festa 2019 celebrerà le più grande serie pubblicate su Weekly Shonen Jump e, potenzialmente, rivelerà nuove informazioni su progetti attuali e futuri.