My Hero Academia: svelata la copertina del volume 29 dedicata a Bakugo

L'ultimo arco narrativo di My Hero Academia, ancora in corso ma apparentemente verso le sue fasi finali, ha dato ampio spazio a villain ed eroi in modo uguale, ma in ogni fazione ci sono stati vari personaggi che sono spiccati più degli altri. Per gli eroi senza dubbio c'è stata una forte crescita di Katsuki Bakugo, rivale del protagonista Izuku.

E non è un caso se Kohei Horikoshi ha deciso di dedicare la copertina del nuovo volume di My Hero Academia al giovane esplosivo eroe. Come si può vedere nel tweet in basso, con l'estratto dalla rivista Weekly Shonen Jump, My Hero Academia 29 avrà in copertina un Bakugo calato in un ricordo, quando da giovane c'era Deku che provò ad aiutarlo a uscire fuori dal ruscello in cui era caduto.

Quella scena dei primi capitoli di My Hero Academia viene ripresa con un Katsuki Bakugo attuale che osserva la mano tesa di Deku mentre sembra particolarmente pensieroso, ma l'eroe sembra volerla afferrare. La copertina purtroppo è in bassa qualità e sicuramente verrà pubblicata ufficialmente la prossima settimana, in vista della pubblicazione nelle fumetterie nipponiche di My Hero Academia 29 che avverrà il 4 gennaio 2021.

I capitoli di questo nuovo volume andranno probabilmente dal 277 al 286, includendo i momenti migliori di Bakugo durante quest'arco narrativo. Avete saputo che adesso anche Bakugo ha un nome da hero?