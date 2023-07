My Hero Academia: svelata la cotta di Toga, è identica a Deku!

Nelle ultime settimane il manga di My Hero Academia si è focalizzato sul raccontare al meglio il passato di Himiko Toga, approfondendo le scelte che l'hanno resa la malvagia anti-eroina che è ora.

Nella terza stagione di My Hero Academia, durante il ritiro nei boschi, per Toga il primo incontro con Deku è stato amore a prima vista: non ha mai nascosto i propri sentimenti, seppur malati, e il motivo che l'ha spinta a provare affetto per Izuku è proprio la sua somiglianza con la sua prima cotta del liceo.

Non è mai stato rivelato il volto del ragazzo, ma gli ultimi capitoli del manga di My Hero Academia hanno svelato l'identità. Il giovane Saito è estremamente simile a Deku, non solo per l'aspetto fisico ma anche per il suo bizzarro senso dello stile, come hanno acutamente notato alcuni fan sui social.

Nel capitolo 394 di My Hero Academia è arrivata un'altra forte dichiarazione d'amore (attenzione agli spoiler!), spinta dalla forza dell'amore perverso di Himiko. La ragazza non ha mai fatto avance al proprio innamorato, ma ha sempre cercato di risultare carina ai suoi occhi. Saito, spaventato dalla sua natura, non è mai riuscita ad accettarla e questo ha provocato il rancore della villain.

Come si evolverà la storia? Sembrava ieri quando l'opera fece il proprio primo debutto e invece adesso My Hero Academia celebra il 9° anniversario con un poster realizzato interamente dall'autore del franchise Kohei Horikoshi.