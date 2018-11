My Hero Academia: svelata la cover del numero 21 del manga

Weekly Shonen Jump ha svelato la cover del numero 21 del manga di My Hero Academia: diamo uno sguardo, dopo il salto, alla copertina per intero, che al momento non ha ancora una data di uscita sul mercato giapponese.

Il ventunesimo tankobon di My Hero Academia, manga shonen di Kohei Horikoshi serializzato settimanalmente su Weekly Shonen Jump, recherà in copertina Endeavor e Hawk, posizionato dietro il padre di Shoto Todoroki, che invece occupa gran parte dello spazio e si mostra in primo piano in tutto il suo splendore.

Il volumetto, dunque, dovrebbe includere i capitoli relativi alla battaglia di Endeavor e Hawk in seguito alla loro proclamazione: poco dopo il festival culturale del liceo Yuei, infatti, viene indetta una conferenza a cui devono partecipare gli Hero professionisti. in questa occasione, alla luce del ritiro di All Might, viene enunciata la nuova gerarchia dei supereroi. Al vertice, come nuovo numero uno, è presente Endeavor, seguito alla seconda posizione dal giovane Hawk.

Endeavor, in seguito, sarà protagonista di uno scontro furioso con alcuni Nomu: durante la battaglia, il nuovo Hero numero uno dovrà dimostrare di essere il nuovo simbolo della pace, nonché fare i conti con la sua reputazione.

Al momento l'edizione italiana di My Hero Academia, pubblicata da Star Comics, è giunta al 16° tankobon. L'avete già letto?