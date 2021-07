My Hero Academia, svelata la cover HD del Volume 31: il design non convince i fan

In attesa del capitolo 321 di My Hero Academia, in uscita alle ore 18:00 di domenica 1 agosto su MangaPlus, Shueisha ha finalmente svelato la copertina del trentunesimo Volume del manga, in arrivo il 4 agosto nelle fumetterie giapponesi. La Cover questa volta è dedicata a Deku e All Might, con una curiosa scelta di design per l'ex Simbolo della Pace.

In calce potete dare un'occhiata alla copertina, in cui vengono ritratti Midoriya e All Might mentre fissano la luce di One for All. Il tratto di Horikoshi è sempre eccezionale, ma in rete ha fatto un po' discutere la scelta adottata dall'autore per il volto di All Might, disegnato quasi in stile da live action. L'intenzione probabilmente era quella di sottolineare l'invecchiamento del personaggio, ma il risultato finale non ha convinto tutti.

Il Volume 31 di My Hero Academia sarà disponibile dal 4 agosto in Giappone ed includerà i capitoli dal 296 al 306 compresi, fermandosi quindi subito prima dell'inizio dell'atto finale. In Italia Edizioni Star Comics ha recentemente pubblicato il Volume 28, e dovrebbe distribuire il 29 prima della fine dell'estate, probabilmente a settembre.

E voi cosa ne dite? Vi piace questa copertina? Scrivetecelo nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che mancano pochi giorni al ritorno del manga di Horikoshi, e che per rinfrescarvi la memoria sugli ultimi avvenimenti potete dare un'occhiata al riassunto del capitolo 320 di My Hero Academia.