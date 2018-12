My Hero Academia: svelata l'edizione dei nuovi blu-ray

La terza stagione animata di My Hero Academia si è conclusa già da un po' di tempo, ed è ora per gli episodi di ricevere la propria raccolta in box collezionabili.

L'account ufficiale della serie ha confermato che gli episodi 58, 59 e 60 della terza stagione di My Hero Academia saranno raccolti nel settimo box DVD/Blu-Ray dedicato alla serie. La copertina ci mostra quali saranno gli eventi principali degli episodi: la colluttazione tra Todoroki e Inasa Yoarashi e lo scontro per il salvataggio dei civili contro il famoso hero Gang Orca. Il box sarà in vendita dal 16 gennaio e conterrà anche diversi contenuti speciali, come alcune illustrazioni e sketch dedicate ai personaggi principali della serie, come All Might, Todoroki, Deku e Bakugo, oltre ad alcune illustrazioni dedicate al finto villain Gang Orca.

My Hero Academia è un manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi e pubblicato sulle pagine di Weekly Shonen Jump a partire dal 2014. Sponsoizzato come erede di Naruto, idea sostenuta dallo stesso Masashi Kishimoto, segue il sogno di diventare un Hero di Izuku Midoriya, un ragazzo nato senza poteri in un mondo dove chiunque ha delle caratteristiche speciali, chiamate unicità. Grazie all'incontro con uno dei supereroi più potenti del periodo, All Might, Midoriya riuscirà ad ottenere un potere e lanciarsi in una delle accademie per eroi più famosa del Giappone, la U.A.