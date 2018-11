My Hero Academia: svelata la nuova classifica dei personaggi più amati, Bakugo è in testa

Come di consueto, Shonen Jump ha indetto un nuovo sondaggio per votare i personaggi più amati di My Hero Academia: la fan base ha risposto e, come possiamo vedere dai risultati pubblicati in calce alla notizia, abbiamo una nuova top ten, della quale Katsuki Bakugo ha ottenuto la prima posizione!

Al sondaggio hanno partecipato, come riferisce la nostra fonte direttamente da Twitter, ben 80.714 appassionati. All'unanimità, la maggioranza ha eletto i propri eroi preferiti dell'opera di Kohei Horikoshi, che viene serializzata ogni settimana su Weekly Shonen Jump.

Sul podio, dopo la prima posizione occupata dal buon Kacchan, si trovano Shoto Todoroki (seconda posizione) e subito dopo Izuku Midoriya: il protagonista dell'opera, quindi, deve accontentarsi "soltanto" del terzo posto.

Seguono, successivamente, Hawks - l'attuale Hero professionista numero due, secondo soltanto a Endeavor in quanto ad abilità e popolarità - ed Eijiro Kirishima, altrimenti conosciuto come il prode Red Riot, nonché granitico e amato compagno di classe di Deku e i suoi amici.

A gran, sorpresa, al sesto posto si trova Beast Jeanist, mentre il settimo posto è occupato dalla bella e sensuale Momo Yaoyorozu. Alle ultime tre posizioni troviamo alcuni personaggi di peso: ottavo posto per Endeavor, nono posto per Tenya Iida e, infine, decimo posto per il grande All Might.

Ecco, di seguito, la classifica proposta in maniera schematica:

1 - Bakugo Katsuki

2 - Todoroki Shoto

3 - Midoriya Izuku

4 - Hawks

5 - Kirishima Eijiro

6 - Best Jeanist

7 - Yaoyorozu Momo

8 - Endeavor

9 - Iida Tenya

10 - All Might

Qual è, invece, il vostro personaggio preferito di My Hero Academia?