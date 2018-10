My Hero Academia, svelata la sigla italiana cantata da Giorgio Vanni

Seppur con qualche giorno di anticipo rispetto alla messa in onda ufficiale, Giorgio Vanni e Mediaset Italia 2 hanno rilasciato via Facebook la sigla italiana della seconda stagione di My Hero Academia, che lunedì sera esordirà appunto sulla suddetta rete televisiva.

Consultabile in calce all’articolo, la videosigla di My Hero Academia ci permette di ammirare in anticipo non solo il testo in italiano cantato da Giorgio Vanni, ma anche tutti i personaggi che compariranno nelle prossime puntate dell’anime. Cosa ne pensate della canzone? È di vostro gradimento?

Scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi, My Hero Academia è un manga shonen serializzato sulle pagine del magazine nipponico Weekly Shonen Jump di Shueisha dal mese di lugli 2014. Ancora in corso, attualmente l’opera si compone di 20 volumetti, di cui 16 pubblicati anche in Italia dall’editore Star Comics, che ha portato la serie nel nostro paese nel febbraio 2016.



Dal fumetto di Horikoshi sono state finora tratte tre stagioni televisive, per un totale di 63 episodi, cui presto se ne aggiungerà anche una quarta. La prima stagione dell’anime è approdata in Italia lo scorso 17 settembre, mentre i primi due episodi della seconda verranno trasmessi lunedì 29 ottobre su Mediaset Italia 2, sempre a partire dalle ore 21:10 circa.