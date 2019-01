My Hero Academia, svelata la splendida cover del volume 22 del manga!

Gli ultimi avvenimenti di My Hero Academia ci hanno regalato incredibili emozioni, soprattutto per quanto riguarda Deku, il giovane protagonista e pupillo dell'eroe numero uno All Might. Le sorprese però non sono ancora finite in quanto all'opera di Kohei Horikoshi si aggiungerò presto un nuovo numero.

Secondo quanto rivelato sul profilo Twitter di Aitai Kuji ‏ (@AitaiKuji), "il volume 22 del manga di Boku No Hero Academia andrà a coprire l'intero arco narrativo relativo all'allenamento congiunto tra la classe 1-A e 1-B; avrà Deku, Todoroki, Bakugou, Yaoyorozu, Kendo e Tetsutetsu in copertina e le ragazze di Classe B sul retro! La data di rilascio è il 4 febbraio 2019."

Secondo questa informazione a partire da lunedì 4 febbraio prossimo andrà in stampa (in Giappone) il 22° volume di My Hero Academia, manga nato dalla penna di Kohei Horikoshi e pubblicato sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump. È possibile ammirare in anteprima la copertina del volume in calce all'articolo. Che ve ne pare?

A quanto sembra il numero 22 si interesserà delle vicende dell'allenamento tra le prime classi della sezione A e B a partire dal capitolo 201. Grazie ad un'altro utente Twitter a noi noto, @aitaikimochii, abbiamo anche a disposizione la sinossi del volume in uscita tradotta dal giapponese. A quanto pare la sinossi ufficiale di My Hero Academia Volume 22 è stata scritta dal punto di vista di Kirishima, che narra degli straordinari Quirk della Classe B, dicendo a Bakugou di aspettare prima di agire:

"La battaglia congiunta tra la Classe A e la Classe B sta diventando sempre più incandescente! I Quirks degli aspiranti eroi della Classe B sono davvero migliorate e le loro nuove tecniche sono davvero incredibili! Bene, quindi! Dobbiamo fare molta attenzione e… Bakugo! Ho appena detto di pazientare! Oh ragazzi! Immagino che non possa farci niente. PLUS ULTRA!!”

Non resta anche a noi di aspettare pazienti l'uscita del volume 22 di My Hero Academia! Ricordiamo che il manga, al momento, è giunto al numero 214, che ci ha riservato sorprese incredibili. Chi di voi sta seguendo il manga? Vi sta piacendo?