My Hero Academia: svelate le date di uscita giapponesi del volume 22 e di Vigilantes 6

Sono state diffuse online le date di uscita giapponesi per il 22° volume del manga di My Hero Academia e del 6° volume del suo spin-off, My Hero Academia: Vigilantes. I tankobon arriveranno nel corso del 2019 nelle librerie e fumetterie nipponiche!

A informarci dell'uscita dei due prodotti è il canale Twitter Hero News Network, che ci informa sempre con grande tempestività sulle ultime notizie in casa My Hero Academia, sui leak e sulle anticipazioni. Grazie a uno screen, che ritrae il placeholder di diversi prodotti da libreria per il mercato giapponese, conosciamo la data di uscita esatta sia del 22° tankobon dell'opera di Kohei Horikoshi che del sesto volume del suo spin-off incentrato sui Vigilanti.

Entrambi i manga saranno disponibili in Giappone a partire dal 4 febbraio 2019, insieme anche al volume 7 di Boruto: Naruto Next Generations. Ancora non sappiamo quando questi volumi saranno disponibili per il mercato italiano, considerato che Vigilantes è ancora inedito e che Star Comics ha recentemente pubblicato il volume 16 del manga principale.

My Hero Academia è scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, mentre Vigilantes - My Hero Academia: Illegals (localizzato al di fuori del Giappone col semplice titolo My Hero Academia: Vigilantes) è uno spin-off scritto da Hideyuki Furuhashi e illustrato da Betten Court, serializzato sulla web app di Shonen Jump+.