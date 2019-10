My Hero Academia: svelate nuove informazioni su uno dei Villain

Dopo l'attesa uscita della quarta stagione dell'anime dedicato a My Hero Academia, attesissimo e apprezzatissimo arrivo a cui farà presto capolino anche la nuova pellicola animata dedicata al franchise e intitolata My Hero Academia: Heroes Rising, i tanti fan dell'opera non potrebbero essere più esaltati.

Nel corso di questi lunghi anni, l'epopea concretizzatasi grazie al lavoro di Kohei Horikoshi ha messo in mostra un infinito numero di personaggi, tra protagonisti, Villain, Hero e tanti altri ancora. Con una storia così complessa e articolata, è chiaro che vari personaggi più o meno di sfondo finiscano con il rimanere indietro, nonostante un character design affascinante o qualche dettaglio particolarmente meritevole di nota.

Proprio in ragion di ciò, in Giappone è stato pubblicato un'interessante guida intitolata My Hero Academia: Ultra Analysis e specificatamente pensata per svelare vari retroscena e informazioni extra su buona parte dei personaggi secondari presenti nell'opera. Tra i tanti, figura in particolare la scoperta di quale sia il genere di un Villain recentemente introdotto nell'opera, ovvero Geten, una domanda su cui in molti fan hanno discusso a lungo.

L'account Twitter @aitaikimochi ha infatti condiviso sul web alcune delle interessanti informazioni presenti all'interno dell'opera cartacea, confermando inoltre che Geten è a tutti gli effetti un maschio, come è infatti visibile a fondo news. Egli viene infatti definito come un giovane che ha ricevuto molto affetto da Yotsubashi molto obbediente e che fa sempre quel che gli viene detto.

My Hero Academia narra le vicende di Izuku Midoriya, un ragazzo nato senza superpoteri - o Quirk - in un mondo dove supereroi e supercriminali sono oramai la norma. Dopo essersi rassegnato all'idea di dover accantonare il suo sogno di divenire un Hero, in un giorno come tanti Izuku si ritrova però davanti alla più importante scelta della sua vita. Nel caso in cui foste interessati, sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione della prima puntata di My Hero Academia 4. La nuova stagione sta inoltre venendo pubblicato in simulcast su VVVVID.