My Hero Academia: svelate le origini di Destro nel capitolo 232

Col capitolo 232 il manga di My Hero Academia mette a segno una serie di rivelazioni che vanno ad approfondire il passato della società e le origini del leader dell'Armata, Destro. Fino ad ora si è saputo poco su di lui, ma parte del suo passato è venuta a galla.

Il misterioso villain ha quindi ricevuto una sorta di "origin story", al fine di dare più contesto ai suoi ideali e a quelli del suo erede, Redestro. Destro è nato in un'epoca nel quale i quirk erano delle rarità, e solo una minima parte della popolazione poteva beneficiarne. A causa di questa sua caratteristica, da quando era solo un bambino venne fortemente discriminato, portando sua madre a giustificare il suo quirk e a presentarlo all'opinione pubblica come un dono e non come qualcosa da allontanare.

La madre finì poi per essere uccisa. Da ciò capiamo il clima di assoluto terrore vigente nel passato di My Hero Academia per coloro che andavano contro la legge o contro l'opinione pubblica. Il risultato di questa drammatica situazione è rappresentato da Destro, che rancoroso e pieno d'odio per la morte di sua madre, fondò l'armata e il credo che ancora oggi guida il suo erede Redestro.

Da questo punto di vista le motivazioni di Destro assumono dei contorni più credibili, estremizzati dalla figura di Redestro che propende per una società anarchica basata sulla legge del più forte. Il suo scontro con Shigaraki è ormai imminente, e siamo sicuri che ne vedremo delle belle nel prossimo capitolo, che ricordiamo uscirà su MangaPlus domenica intorno alle 22. Intanto anche Gigantomachia sta per fare il suo arrivo, dando alla League of Villain un vantaggio non da poco, ma speriamo che le sorprese dell'armata non finiscano qui.