My Hero Academia, svelate le sigle di apertura e chiusura della Stagione 6

In attesa del 1° ottobre, giorno in cui su Crunchyroll debutterà la Stagione 6 di My Hero Academia, sulle pagine ufficiali della serie continuano a emergere nuove informazioni sul prossimo appuntamento con i giovani studenti del Liceo Yuei. Ecco chi si occuperà delle sigle della sesta stagione anime!

Il palinsesto anime della stagione autunnale 2022 sarà il teatro del grande ritorno dell'adattamento di My Hero Academia. In attesa di vedere animata una delle parti più coinvolgenti dell'opera di Kohei Horikoshi, sul profilo Twitter del franchise sono arrivati maggiori dettagli riguardanti sulla Stagione 6.

La opening di My Hero Academia 6 verrà eseguita dalla rock band SUPER BEAVER (già responsabile della seconda opening di Haikyuu!!). A succedere alla precedente No.1 di DISH, tormentone che ha accompagnato la Stagione 5 dell'anime, sarà il brano "Hitamuki".

A occuparsi della ending sarà invece il cantautore Kiro Akiyama (autore della opening di The Promised Neverland Stagione 2) con la sua canzone "SKETCH". My Hero Academia 5 ha ricevuto due ending, "Ashiato" e "Believe", sarà così anche per questo nuovo appuntamento?

Come rivelato da chi ha assistito all'anteprima mostrata all'Hero Fes 2022, il primo episodio di My Hero Academia 6 non è un riassuntivo. Gli spettatori verranno subito gettati nel bel mezzo della più grande battaglia tra Heroes e Villain.