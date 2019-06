My Hero Academia: svelati i character design in HD del trio di studenti più forti della UA

Il prossimo arco narrativo di My Hero Academia che verrà narrato nella stagione 4 sarà quello dedicato a un nuovo villain che ha fatto la sua apparizione nelle fasi finali dello scorso ciclo di episodi, Overhaul. Il cattivo, che sembra abbia un piano in mente che prevede anche la League of Villain, dovrà affrontare gli studenti più forti della UA.

Proprio questi studenti sono al centro di nuove immagini divulgate recentemente. Infatti, dopo essere state pubblicate su Weekly Shonen Jump, la produzione della quarta stagione di My Hero Academia ha condiviso i character design dei Big 3 della U.A. in HD. In questo modo, possiamo ammirare al meglio i dettagli di Mirio Togata, Nejire Hado e Tamaki Amajiki con i loro costumi da eroi.

Tutti e tre i personaggi ci vengono presentati frontalmente e di profilo a figura intera, con poi i dettagli di tre espressioni facciali. Si passa quindi dal costume tipicamente eroistico di Lemillion, con tanto di mantello e maschera, passando per quelli più personali di Nejire-chan e Suneater. Quale dei tre nuovi personaggi vi piace di più?

My Hero Academia stagione 4 è la nuova trasposizione del manga di My Hero Academia in arrivo ad ottobre 2019 e, per ora, composta da un numero ancora sconosciuto di episodi. Il nuovo ciclo di episodi riprenderà lì da dove si era interrotta la terza stagione. Il manga, scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, è ancora in corso con 231 capitoli all'attivo raccolti momentaneamente in 23 volumi.