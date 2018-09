My Hero Academia: svelati gli orari ufficiali della messa in onda su Mediaset Italia 2

Sono finalmente noti date e orari ufficiali dell’attesissimo debutto italiano dell’anime di MY HERO ACADEMIA su Mediaset Italia 2 (canale 120 del digitale terrestre): la serie andrà in onda a partire da lunedì 17 Settembre 2018 alle 21:10, e verranno trasmesse le prime due stagioni complete - 25 episodi per ciascuna.

L’anime – tratto dall’omonimo manga di Kohei Horikoshi pubblicato in edizione italiana da Edizioni Star Comics – è già disponibile in lingua originale e sottotitoli in italiano su VVVVID; inoltre, Dynit ha annunciato che a Novembre 2018 pubblicherà la prima serie con doppiaggio italiano in cofanetto DVD e Blu-ray Disc.

"In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere, e nonostante l’impresa sembri impossibile qualcuno finirà per notare le sue capacità... Tutto è cominciato con la notizia della nascita di un “bambino luminoso”, e da quel momento la Terra si è popolata di “Heroes”, comportando un riassetto globale di ogni aspetto della vita... Come sarà la scuola in un mondo del genere?"

Per saperne di più sul maestro Horikoshi e su MY HERO ACADEMIA, vi invitiamo a leggere l’intervista pubblicata sul sito ufficile di Edizioni Star Comics!