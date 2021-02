My Hero Academia: svelati i retroscena del matrimonio di Rei e Endeavor

Il manga di My Hero Academia ha da poco concluso l’arco della Guerra, e con esso si è chiusa anche la folle battaglia tra gli eroi e i loro temibili avversari. Il manga adesso si sta immergendo nella mente e nel passato di Endeavor, rivelandoci anche il passato della famiglia Todoroki.

La madre dei figli di Endeavor ha subito per anni abusi da parte dell’eroe numero uno, e adesso sappiamo perché Rei Todoroki ha deciso di sposare il supereroe che voleva battere All Might.

Nell’arco appena concluso del manga, il mondo di Endeavor è andato in frantumi, grazie alla rivelazione che suo figlio Toya è vivo ed è leader dell’Unione dei Cattivi, Dabi. Adesso che il mondo è a conoscenza del tremendo passato di Endeavor e della sua famiglia, Endeavor sembra andato in crisi. Nei flashback dell’eroe vediamo come ha conosciuto e sposato la moglie: Rei Todoroki doveva inizialmente sposare l’eroe per via di un “matrimonio tra quirk”, dove il solo scopo del loro fidanzamento era quello di creare dei bambini portatori di quirk potenti, capaci di usare sia il potere del fuoco che quello del ghiaccio.

Rei e Endeavor si sono ritrovati sposati, e mentre Rei cercava di crescere i figli in una famiglia amorevole, Endeavor faceva passare le pene dell’inferno ai bambini, cercando di tirare su i migliori eroi al mondo. Sfortunatamente, Toya era nato con una fiamma molto più potente di quella del padre e non aveva i poteri di ghiaccio della madre, ma ha dimostrato una grande resistenza alle temperature fredde.

Il capitolo si conclude con un flashback dove vediamo Toya scontrarsi con la sua famiglia, dopo essersi visto respinto dal mondo degli eroi per cui si è allenato tutta la sua vita, e odiando il fratello Shoto solo perché aveva il giusto set di poteri con il suo quirk.

Non c’è bisogno di dire che dobbiamo ancora scoprire molto su Endeavor e sulla famiglia Todoroki. Nel capitolo 301 di My Hero Academia abbiamo scoperto le origini di Dabi e del suo quirk, oltre a regalarci delle immagini esilaranti di baby Shoto Todoroki.