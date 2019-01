My Hero Academia, svelato l'attore che interpreterà All Might nello spettacolo teatrale

L'opera del maestro Kohei Horikoshi quest'anno raggiungerà un'altro traguardo grazie allo spettacolo teatrale con attori in carne e ossa che si terrà nel corso del mese di aprile. Ciò è dettato dall'enorme successo che la serie de My Hero Academia sta riscuotendo tutt'ora.

Dal titolo My Hero Academia: The “Ultra” Stage, lo spettacolo farà il suo grande debutto al The Galaxy Theatre di Tokyo dal 12 al 21 aprile e successivamente al Sankei Hall Breeze di Osaka dal 26 al 29 aprile prossimo. Poco prima della chiusura del 2018, abbiamo avuto modo di visionare il primo teaser trailer e la key visual legato all'evento, oltre ai costumi di Bakugo e Kirishima.

Quest'oggi la notizia riguarda soprattutto le fanciulle, in quanto finalmente è stato reso ufficiale il nome di colui che interpreterà la versione muscolosa dell'eroe numero uno e simbolo della pace All Might, ovvero Hiroaki Iwanaga. Potete ammirare alcune immagini dell'affascinante attore giapponese in calce all'articolo. Che ne pensate della scelta?

Ricordiamo che la regia è di Yotai Mutoyoshi, alla sceneggiatura troviamo Hideyuki Nishimori mentre Shunsuke Wada si occupa di comporre le musiche. Umebō è accreditato per la coreografia dello spettacolo.

Sempre legato alla produzione teatrale e cinematografica, il manga di Kohei Horikoshi vanta anche di una prima trasposizione cinematografica animata intitolata My Hero Academia: Two Heroes, uscita in Giappone ad agosto del 2018. Grazie all'attiva collaborazione da parte di Kohei Horikoshi, Dynit ha annunciato l’acquisizione dei diritti dell’edizione italiana del film animato che sarà distribuito per Nexo Digital da marzo 2019. Le novità non sono ancora finite, perchè quest'anno (ottobre 2019) vedrà anche il debutto della tanto attesa quarta stagione animata ispirata al manga e prodotta dallo Studio Bones.