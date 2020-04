My Hero Academia: svelato un curioso easter egg presente nel capitolo 260

Il manga di My Hero Academia ha ormai raggiunto quota 26 volumi, eppure ci sono molti lettori che ricordano nei minimi dettagli tutto ciò che Kōhei Horikoshi ha raccontato e disegnato fino ad ora. È questo il caso di un utente Reddit che ha scoperto un interessante easter egg presente in uno degli ultimi capitoli rilasciati.

Il capitolo in questione è il 260 e a svelare quanto nascosto dall'autore è stato Axel9493, che ha condiviso la sua scoperta con la community di Reddit.

Durante la lettura di My Hero Academia, l'utente si è accorto di un personaggio che gli sembrava familiare e ricordava di averlo già visto in passato. L'eroe in questione è Takeshita, che compare in un flashback circa 100 capitoli prima, di preciso nel 179.

L'utente Reddit afferma inoltre di apprezzare Horikoshi perché non dimentica mai i suoi personaggi, per quanto marginali possano essere. Il post si conclude con un invito rivolto a tutti gli appassionati di prestare molta attenzione ai particolari durante la lettura, perché meritano di essere notati.

L'adattamento animato dell'opera conta attualmente 88 episodi ma è stato già pubblicato un trailer della quinta stagioni di My Hero Academia.

Voi avevate già scovato questo easter egg? E restando in tema curiosità, sapevate perché Aoyama di My Hero Academia guarda spesso in camera?