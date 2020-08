My Hero Academia, svelato un disgustoso segreto: ecco il piatto preferito di Uraraka!

My Hero Academia Smash!!, lo spin-off comico della celebre serie di Kohei Horikoshi, ha svelato un interessante retroscena legato a Ochaco Uraraka, l'aspirante eroina della 1-A. In una pagina bonus del primo Volume infatti, l'autore ha rivelato il disgustoso contenuto di uno dei suoi piatti preferiti, rendendolo di fatto canonico.

Lo spin-off è realizzato dallo scrittore Hirofumi Neda, e nella pagina in questione è presente un quiz a risposta multipla con domande che sono per lo più curiosità legate ai personaggi principali della serie. Una di queste, ad esempio, recita: "Come preferisce essere chiamata Tsuyu Asui dai propri compagni?". Le risposte sono concordate con Horikoshi e rivelate nell'ultima pagina del Volume in questione.

La domanda riguardante Ochaco recitava: "Quali tra i seguenti piatti sono i preferiti di Uraraka? È possibile scegliere più risposte". Le risposte includevano diverse portate, come i mochi, l'haggis, delle banconote da 1.000 yen, aringhe, bistecche alla texana, melanzane grigliate e... locuste. Naturalmente alcune delle opzioni erano state inserite per scherzo ma, secondo quanto riportato da Neda, lo stesso Horikoshi gli avrebbe confermato via messaggio che i tre piatti preferiti dalla ragazza sono i mochi, le melanzane grigliate e le locuste.

Le locuste fanno parte della categoria degli insetti commestibili, insieme a grilli e cavallette. Naturalmente in Italia, come in larga parte dei Paesi occidentali, vengono considerati rivoltanti da gran parte della popolazione. Uraraka tuttavia sarebbe di un'altra opinione, visto che Neda ha confermato ai fan che: "È canonico, quindi vi conviene accettate la cosa!".

Si tratta di una curiosità decisamente divertente, in perfetta linea con le altre rivelazioni canoniche proposte da My Hero Academia: Smash!!. Vi ricordiamo che giusto qualche mese fa, lo stesso fumetto rivelò un interessante retroscena sulla rivalità tra Midoriya e Bakugo e la passione di quest'ultimo per le storie horror.