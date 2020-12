My Hero Academia: svelato il mistero della presenza di Froppy

Nel corso del manga My Hero Academia, Izuku Midoriya ha più volte avuto modo di imparare nuove tecniche e stili di combattimento dai propri compagni. Nelle ultime pagine dell'opera abbiamo potuto apprendere come anche Froppy sia stata d'aiuto al ragazzo, rischiarando un recente curioso evento.

Negli scorsi capitoli della serie disegnata da Kohei Horikoshi, il protagonista ha avuto modo di apprendere l'abilità data dal Quirk Blackwhip e, nonostante non abbia ancora il pieno controllo su di esso, abbiamo visto come Deku sia riuscito a sfruttarlo per salvare un altro eroe di My Hero Academia minacciato da Dabi. Ciò è possibile grazie ai numerosi allenamenti del ragazzo sotto la guida dei propri amici Ochaco Uraraka e Hanta Sero, possessori rispettivamente dei Quirk Zero Gravity, che permette alla ragazza di manipolare la gravità, e Tape, il quale dona al giovane la capacità di espellere nastri dai gomiti.

Recentemente abbiamo già avuto modo di parlare dell'allenamento segreto di Izuku tenutosi tra le pagine di My Hero Academia ma ciò che non era ancora stato chiarito riguardava il motivo della presenza di Tsuyu Asui durante lo stesso. Nel numero 293 questo mistero è stato svelato mostrando come l'eroe, ormai non più in grado di utilizzare gli arti a seguito dello scontro con Shigaraki, stia riuscendo a sostenere una battaglia contro Dabi grazie all'utilizzo di Blackwhip generato dalla propria bocca, sfruttandolo allo stesso modo con cui Froppy usa la propria lingua da rana.

Nonostante le condizioni del protagonista e la situazione difficile in cui si trovano gli eroi, è grazie ai consigli della compagna di classe se Deku continua ad essere in grado di scontrarsi coi malvagi membri dell'Unione dei Villain.