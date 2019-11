My Hero Academia: svelato il motivo per cui All Might e Sir Nighteye si sono divisi

Sul finale della scorsa stagione di My Hero Academia abbiamo fatto la conoscenza del misterioso Sir Nighteye, ex spalla di All Might ma che, in seguito ad alcune vicende, ha deciso di staccarsi dal suo maestro e lavorare in proprio. Il quarto episodio di My Hero Academia stagione 4 ha finalmente rivelato i motivi di questo distacco.

Nella seconda metà dell'episodio di My Hero Academia assistiamo a un nuovo discorso tra Izuku Midoriya e All Might, con quest'ultimo che svela tanti dei trascorsi con l'eroe capace di vedere il futuro. Proprio questa sua capacità portò Sir Nighteye a profetizzare la morte di All Might e di richiedere al maestro di ritirarsi dal campo di battaglia dopo le ferite subite da All for One.

I due lavorarono insieme per cinque anni, con Nighteye vero cervello delle operazioni, ma All Might non poteva sopportare di ritirarsi a causa del peso di essere il Simbolo della Pace. Ciò portò a tante proteste di Nighteye, il quale chiese anche di passare il One for All a un nuovo aspirante eroe e ciò portò i due a interrompere le loro relazioni.

Tutto questo si ritrova ancora oggi, con Mirio Togata ovvero Lemillion che era stato originariamente designato come erede dello straordinario quirk. Riusciranno i due a riappacificarsi nel corso di questa stagione di My Hero Academia?