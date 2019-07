My Hero Academia: svelato il numero di episodi della stagione 4?

Qualche settimana fa è stato diffuso il primo trailer di My Hero Academia 4, la nuova stagione di uno degli anime più apprezzati degli ultimi anni. L'adattamento, tratto dall'opera di Kohei Horikoshi, è atteso per il prossimo autunno e coprirà presumibilmente la porzione di storia raccontata dal Volume 14 al Volume 18.

A rafforzare questa teoria ci ha pensato l'utente Reddit MinecrafterPH, tramite il post che potete osservare in calce all'articolo. Secondo i rumors da lui condivisi infatti, la nuova stagione comprenderebbe un totale di 25 episodi, uno in più delle ultime due.

Nonostante la notizia non sia stata ancora ufficializzata il numero di episodi non ci stupirebbe, visto che la nuova stagione dovrebbe coprire per lo meno il corposo arco narrativo dedicato alla Shie Hassaikai. Considerati i tempi necessari per l'introduzione del nuovo villain Overhaul e per la trasposizione delle porzioni di storia dedicate a Todoroki, Bakugo e Endeavor, 25 episodi sembrerebbero essere davvero il minimo indispensabile.

Vi ricordiamo che la nuova stagione dell'anime debutterà il 12 ottobre 2019, e che recentemente sono state condivise nuove informazione rispetto a My Hero Academia Heroes: Rising, il nuovo film dedicato alla serie.

Cosa ne pensate? 25 episodi sono abbastanza per voi? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro qui sotto!