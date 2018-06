My Hero Academia: svelato un nuovo e scintillante costume per Endeavor nel manga!

Endeavor è un personaggio di My Hero Academia, il celebre manga di Kōhei Horikoshi da cui Studio Bones ha tratto un popolare adattamento anime giunto alla terza stagione. L'eroe rivale di All Might, nel più recente capitolo dell'opera, ha sfoggiato un nuovo e potente arsenale.

Se c'è qualcosa che ogni supereroe degno di questo nome deve avere, è un costume che mostri la sua potenza e abilità. In particolare, in My Hero Academia, i personaggi appartenenti alla categoria di professionisti della giustizia o del crimine spesso cambiano i loro outfit per migliorarne le qualità innate e avere protezione dai danni. In questo caso parliamo di Endeavor, colui che è stato per un periodo al secondo posto dopo il celebre All Might, che si mostra in un nuovo look.

Nell'ultimo capitolo di My Hero Academia si dà un'occhiata da vicino a quella che sarà la nuova armatura di Endeavor. Ricordiamo che, nonostante non sia apprezzato da tutti a causa dei suoi trascorsi, egli al momento ricopre la carica di "Eroe Numero 1" e il nuovo look celebra proprio il suo nuovo status quo.

Osservando nel dettaglio l'armatura, un fan ha notato alcune piccole differenze cromatiche rispetto all'arsenale precedente, oltre alla presenza di accessori extra. Nel corso dell'ultimo capitolo, tuttavia, non abbiamo ancora la possibilità di vedere le modifiche apportate in azione, ma assistiamo a un toccante dialogo tra l'eroe e Todoroki durante il quale il padre afferma che renderà suo figlio fiero di lui.

Cosa ne pensate di questo nuovo costume? Si adatta bene allo stile del nuovo Endeavor?