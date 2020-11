My Hero Academia: la t-shirt indossata da Bakugo nell'anime è ora acquistabile online

L'immenso rispetto di Katsuki Bakugo per All Might è visibile in ogni episodio di My Hero Academia, e nonostante la carriera dell'ex eroe numero uno sia ormai volta al termine, i sentimenti non sono certo spariti. L'aspirante eroe, in particolare, indossa spesso una simpatica t-shirt nera dedicata al proprio idolo, e ora potete farlo anche voi.

Come potete vedere in calce, Shueisha e Horikoshi si sono accordati per la vendita della t-shirt "AJI FRY" tanto apprezzata dai fan giapponesi, e sicuramente meno nota al pubblico occidentale a causa del suo simbolismo nascosto. L'Aji Fry, infatti, è un piatto giapponese noto in Italia come sugarello fritto, uno spiedino di pesce in cui la coda viene lasciata intatta e impugnata come fosse una sorta di bastoncino.

La t-shirt di Bakugo raffigura proprio il pesce a testa in giù, ma la figura ricorda allo stesso modo il simbolo di All Might, con i due ciuffi biondi dell'eroe in sostituzione alla coda del pesce. Si tratta di un simpatico gioco di parole e immagini pensato da Horikoshi, e riproposto nella serie come fosse parte del finto merchandise del simbolo della pace.

Da oggi, comunque, la t-shirt è acquistabile in Giappone per 2.500 yen, l'equivalente di circa 20 euro. Al momento fare viaggi tanto lunghi e abbastanza proibitivo, ma fortunatamente diversi siti occidentali hanno già riproposto lo stesso articolo ad un prezzo più che abbordabile.

E voi cosa ne pensate? Vi piace? Fatecelo sapere con un commento! Noi prima di salutarvi vi lasciamo agli ultimi dettagli sulla produzione di My Hero Academia 5, la nuova stagione dell'anime in arrivo nella primavera del 2021.